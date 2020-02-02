Kahramanmaraşlıları 2 ton zayıflattılar

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Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde açılan 'Obezite Merkezi' zayıflamak isteyenleri ameliyatsız, aç bırakmadan uyguladığı 9 aylık bir programla zayıflatıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz, merkezin büyük bir ilgi gördüğünü ve merkeze 2019'da 446 kişinin başvurduğunu belirterek, "2019'da merkezimize başvuran hastalarımız 2 ton 22 kilo verdiler" dedi. Kahramanmaraş'ta aşırı kilolarından kurtulup zayıflamak isteyenler, gittikleri Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Obezite Merkezi'ne yönlendiriliyor. Merkezin en önemli özelliği ise, sorumlu doktor Kübra Cırık Demirdöğen gözetimindeki psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve diğer sağlık personellerinden oluşan ekibin, kendilerine müracaat eden kişileri ameliyatsız zayıflatmak. İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz, obezitenin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sağlık sorunu olduğunu söyledi. Küresel anlamda halk sağlığı sorununa gelen ve dünyada 700 milyon kişinin obeziteden muzdarip olduğunu ifade eden Öksüz, fazla kilolarından kurtulmak isteyenleri sağlıklı bir şekilde zayıflatmak adına Obezite Merkezi'ni açtıklarını belirtti.