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’ne 95 bin ziyaretçi

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Kent Müzesi’ne 95 bin ziyaretçi
OSMANIYE'DE 6 Nisan 2013 tarihinde açılan Kent Müzesi'ni geçen yıl 95 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Belediye tarafından Selçuklu mimarisiyle yapılan Kent Müzesi, çevre düzenlemesi, dış cephe kaplama, mukarnas, çift başlı kartal, arasta çarşısı, kent dükkanları, kent arşivi, çınarlı kahve, geçmişten günümüze 7 Ocak diaroma ve eğitim atölyesi bölümlerinden oluşuyor.
Belediye Başkanı Kadir Kara, Kent Müzesini geçen yıl 95 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe köprü kurmayı amaçlayarak vatandaşların hizmetine sunduğumuz müzeye ilginin her geçen gün artması bizleri şehrimiz adına ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.
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Kent Müzesi’ne 95 bin ziyaretçi
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