Mersin Yenişehir’de TUCK gönderildi

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HERBALİFE Nutrition Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da ABD'li oyuncu Morgan Tuck'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi. 25 yaşındaki forvetin sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı kaydedildi. Kulüp açıklamasında, "Oyuncumuz Morgan Tuck'ın sözleşmesi, geçirdiği sakatlık sonrası sezonun geri kalanında oynamayacağı için karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadesi kullanıldı. Mersin ekibi, forvet eksikliğinini kapatmak için ABD'li oyuncu Jantel Lavender ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.