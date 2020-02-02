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Minikler müze kültürünü deneyimledi

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Minikler müze kültürünü deneyimledi
BIRIKIM Preschool Anaokulu'ndan 80 minik öğrenci, 8 öğretmeni ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesinde bulunan Kıbrıs Araba Müzesi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni gezdi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Rehberi Sülay Görün tarafından karşılanan Birikim Preschool Anaokulu minik öğrencileri ve öğretmenlerine müze ile müzede sergilenen eserler hakkında bilgiler aktarıldı. Birikim Preschool Anaokulu Kurucu Müdürü Özge Hulusiağa, çocukların hem müze kültürünü, hem müzenin nasıl gezildiğini, hem de bu müzedeki eserleri küçük yaşlarda genel kültür anlamında öğrencilerin görerek, yaşayarak öğrendiklerini söyledi.
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Minikler müze kültürünü deneyimledi
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