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Reçelleri satarak 13 kızı okutuyor

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Reçelleri satarak 13 kızı okutuyor
MERSIN'DE, gönüllü ev hanımları, 13 kız öğrencinin eğitim masraflarını turunç reçelinden elde ettikleri gelirle karşılıyor. Menderes Mahallesi Gönüllü Evindeki kadınlar, bağışlarla aldıkları turunçları, kaynatarak reçele dönüştürüyor. Kahvaltı sofralarının aranan lezzeti olan reçeller, kavanozlarla talep olan şehirlerdeki müşterilere gönderiliyor. Satıştan elde edilen gelirle 13 kız öğrencinin eğitim masrafları karşılanıyor. Gönüllü Evinin Başkanı Afitap Duru çocukların eğitimine katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Mersin önemli bir narenciye üretim bölgesi. Gönüllüler olarak kız çocuklarının okutulması için turunç reçeli üretiyoruz" dedi.
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Reçelleri satarak 13 kızı okutuyor
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