Şehit Kırbaç’ın adı yaşayacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 24 Kasım 2016'da Adana Valiliğinin otoparkında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Kadir Kırbaç'ın anısına düzenlenen köşenin açılış törenine katıldı. Yüreğir ilçesinde bulunan ve şehidin adını taşıyan Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesinde şehidin anısına düzenlenen köşenin açılış törenine Vali Demirtaş'ın yanı sıra; Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile şehidin ailesi katıldı. Şehit Kadir Kırbaç'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Okul Müdürü Pelin Gaye Akbulak, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Velican Doğru'nun gerçekleştirdiği konuşmaların ardından bir konuşma yapan Vali Demirtaş; 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain saldırıların sadece asker ve polise yönelik olmadığını, vatandaşa da saldırıldığını ve bunun asla kabul edilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'un Türk milletinin daima vatanının bütünlüğünü ve demokrasisini ön planda tuttuğunu kanıtlamasına vesile olduğuna değinen Vali Demirtaş, aziz Türk milletinin cesur duruşunun yanı sıra güvenlik güçlerinin de stratejik müdahaleleri sayesinde 15 Temmuz'un demokrasi tarihine altın harflerle kazındığını belirtip tüm dünyaya örnek bir destan olduğuna dikkat çekti.

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