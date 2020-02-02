Taşköprü’ye sprey boyayla yazı yazanlara tepki

BUGÜN NELER OLDU

384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a yaptırılan ve o zamanki adıyla 'Justinian Köprüsü', şimdiki adıyla Taşköprü'ye sprey boyayla yine yazılar yazıldı. Taşköprü'yü kullanan vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Dünyada halen kullanılan en eski köprülerden biri olan bin 636 yıllık Taşköprü, Seyhan Nehri üzerinde tarihi dokusuyla kentin simgesi olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tarihi köprüye kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Geçtiğimiz yıllarda da benzer olayların yaşandığı köprüde Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleme çalışmaları yapılmıştı. Ancak tarihi köprü üzerine yeniden benzer yazılar yazıldı. Bu durumu gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.