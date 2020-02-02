‘Yaratıcı Bilinç’ resim sergisini Sucuoğlu açtı

BUGÜN NELER OLDU

Modern Sanat Müzesi için Kazakistan resim sanatçısı Altynshash Alpysbayeva'nın (Yaratıcı Bilinç) adlı ve 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Açılışa Bakan Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği ve İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu gibi 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa üye olan Yakın Doğu Üniversitesi, benimsemiş olduğu 4'üncü Nesil Üniversite modeliyle eğitimde kaliteyi, nitelikli araştırmayı, Ar-Ge ve İnovasyonu ve toplumu dönüştürmeyi kendine esas almaktadır" dedi.