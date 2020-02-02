Yolda kalan yaklaşık 100 kişi kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

tipi nedeniyle yolda kalan yaklaşık 100 kişi kurtarılarak Nurhak Kaymakamlığınca misafir edildi. Yolda 9 saat mahsur kalan bir aile de arama kurtarma ekiplerince, donmak üzereyken kurtarıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla etkisini gösteren kar yağışı, Elbistan-Nurhak kara yolunda tipiye dönüştü. Kara yolları ekiplerinin açık tutmak için seferber olduğu kara yolu, tipinin şiddetini artırmasıyla ulaşıma kapandı. Elbistan- Nurhak kara yolunda çift yönlü çok sayıda araç ve yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, arama kurtarma ve kara yolları ekiplerince araçlarından alınarak Nurhak Kaymakamlığınca ilçe merkezinde ve kırsal Barış Mahallesi'nde oluşturulan bölgede misafir edildi. Nurhak ilçesi Çöplük mevkisinde ise otomobillerinin arızası sonucu mahsur kalan Uykun ailesinin imdadına Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) ekipleri yetişti. Şiddetli tipi nedeniyle 9 saat mahsur kalan Nuh ve Havva Uykun ile çocukları, ELKUD üyelerince otomobilden kurtarma araçlarına alınarak merkeze getirildi.