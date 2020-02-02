Zirve yürüyüşü

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dana Demirspor, Ankara deplasmanında ligin en az gol yiyen takımı Keçiörengücü'nü 3-1'lik bir skrola mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşma da goller ikinci yarıda geldi.
51. DAKIKADA Aosman, Erkan Zengin'in pasında topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
57. DAKIKADA
Keçiörengücü
Erdi Dikmen ile beraberliği yakaladı: 1-1
79. DAKIKADA sahanın en iyilerinden olan Erkan Zengin'in sert şutu Erdi Dikmen'e çarpıp ağlara gitti: 2-1
90. DAKIKADA
Mehmet Akyüz sağ
ayağının dışı ile ortaladı. Berk Yıldız dokunda ve maçın skorunu belirledi: 3-1