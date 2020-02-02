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Zirve yürüyüşü

, Ankara deplasmanında ligin en az gol yiyen takımını 3-1’lik skorla geçerken, oynadığı futbolla “Şampiyonlukta bende varım” dedi. Ara transferde gelen yaptığı asistle farkını ortaya koydu

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Zirve yürüyüşü
Adana Demirspor, Ankara deplasmanında ligin en az gol yiyen takımı Keçiörengücü'nü 3-1'lik bir skrola mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşma da goller ikinci yarıda geldi.
51. DAKIKADA Aosman, Erkan Zengin'in pasında topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
57. DAKIKADA Keçiörengücü Erdi Dikmen ile beraberliği yakaladı: 1-1
79. DAKIKADA sahanın en iyilerinden olan Erkan Zengin'in sert şutu Erdi Dikmen'e çarpıp ağlara gitti: 2-1
90. DAKIKADA Mehmet Akyüz sağ ayağının dışı ile ortaladı. Berk Yıldız dokunda ve maçın skorunu belirledi: 3-1
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Zirve yürüyüşü
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