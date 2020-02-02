Zirve yürüyüşü

BUGÜN NELER OLDU

dana Demirspor, Ankara deplasmanında ligin en az gol yiyen takımı Keçiörengücü'nü 3-1'lik bir skrola mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten karşılaşma da goller ikinci yarıda geldi.KeçiörengücüErdi Dikmen ile beraberliği yakaladı: 1-1Mehmet Akyüz sağayağının dışı ile ortaladı.