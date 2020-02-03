Akdeniz’den 11 kamyon yardım

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deAkdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın yaptığı çağrı sonucu, depremzede vatandaşlar yararına başlatılan kampanya sona erdi. Akdeniz ilçesinde toplanan, kuru gıda, su, ilaç, yaş sebze-meyve, giyim, ısıtıcı, halı, battaniye ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 11 kamyonluk konvoy bölgeye gitti. Yardım malzemelerinin Kızılay ile koordinasyon halinde toplandığını ve Elazığ ve Malatya'da yaşayan deprem mağduru insanlara ulaştırılacağını belirten Başkan Gültak; "Kampanyamıza destek veren tüm kardeşlerimize, işadamlarımıza, STK ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki zor günde hemen bir araya geliyor. Bu da bunun bir örneği. İnşallah bu yardımlarımızın, deprem mağduru kardeşlerimize faydası olacaktır. Ve gerekirse bir kampanya daha düzenleyeceğiz" dedi. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ise, "Akdeniz Belediyemiz öncülüğünde, Kızılay'ın, sivil toplum örgütleri, iş adamlarımızın destekleriyle anlamlı bir kampanya gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.