‘ALTIN KALPLI’ çocuklara teşekkür

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Adana'da "altın kalpli" iki kardeş, televizyonda izledikleri depremzedelere kendi ölçeklerinde katkı sağlayabilmek için pazarda su satarak biriktirdikleri parayı Türk Kızılay Adana Şubesi'ne getirip bağışta bulundular. Tük Kızılay Adana Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı tarafından misafir edilen İsmail ve Muhammed Çellikel, duygularını dile getirirken, "Televizyondaki görüntüler bizi çok etkiledi. Orada biz de olabilir ve o felaketi yaşayabilirdik. Okulların tatil olmasını da fırsat bilip kendi emeğimizle biriktirdiğimiz parayı bağışlamak istedik. Elazığ'da evi yıkılan kardeşlerimize battaniye ve sıcak yemek ulaştırılsın istiyoruz" dediler. Başkan Saygılı ise Elazığ ve Malatya'da etkili olan depremin ardından kurumlar, firmalar ve bireysel bağışçıların Kızılay aracılığıyla yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için adeta yarışa girdiklerini belirterek, "Milletimizin gönül zenginliği, dayanışma ve yardımlaşma duyguları her türlü takdirin üzerindedir. Bu küçük kardeşlerimizi de anlamlı davranışlarından dolayı yürekten kutluyorum. Duyarlı ailelerimizin nice çocukları böyle yardımlarda bulundu. Bunlar bizi hem sevindiriyor hem duygulandırıyor" dedi.