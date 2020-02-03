Aşık Veysel’in torunu Erdemli’de

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Mersin'inErdemli ilçesinde belediye ve Halk Eğitim Merkezi koordinesinde Aşık Veysel'in torunu Filiz Şatıroğlu'nun da katılımları ile Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor' programı ve konseri gerçekleştirildi. Gösteriye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan ve bir dönem yurdu dolaşarak saz hocalığı yapan Âşık Veysel, gönül verdiği bağlamanın gönlünden dökülen eserleri ile bütünleştiği ve torunu Filiz Şatıroğlu'nun konuk olduğu konserde anıldı.