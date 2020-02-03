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Çekyata kaynak yaparken evi yaktı

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Çekyata kaynak yaparken evi yaktı
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Muhittin Aslan (40) evindeki kırılan çekyatı kaynak makinesiyle onarmak istedi. Aslan'ın çalışması sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımların sebep olduğu yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesindeki tek katlı evde meydana geldi. 4 çocuk babası Muhittin Aslan, evindeki çekyatın kırılan kısmını kaynak yapmak istedi. Aslan, kaynak yapmaya başladığı sırada çıkan kıvılcımlar çekyat ile halıya sıçrayınca yangın çıktı. Aile fertleri dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, odadaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
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Çekyata kaynak yaparken evi yaktı
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