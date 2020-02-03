Cezaevi firarisi kuyumcu soydu

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Gaziantep'inbir kuyumcunun duvarını delerek içeriden hırsızlık yapan biri 20 yıla hükümlü cezaevi firarisi olan 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Şahinbey ilçesinin Şahintepe mahallesinde bulunan kuyumcu dükkanına binan diğer tarafından duvar delinerek içeri girilmesi suretiyle işyerinde bulunan kasayı açan hırsızlar içerdeki mücevher ve değerli saatleri alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibini şikayeti üzerine bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişileri tespit ederek operasyon düzenledi. Gaziantep Enniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafındam belirlenen adreslere yapılan baskında zanlılar, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu, birinin ise 20 yıla hükümlü cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Çalınan ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli tutuklandı.