Gaziantep 5'ledi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 20'inci haftasındasahasındaile karşılaştı. Karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.'nda karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Maxim (2), Muhammet Demir, Diarra ve Kenan Özer kaydetti. KONUK takımın tek golü ise Hakan Arslan'dan geldi. Bu sonuçla ligde lider konumda olanşampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.Gaziantep'in Bundesliga ekiplerinden Mainz'den transfer ettiği Romen futbolcuilk resmi maçında 2 gol atıp 1 de asist yaparak yıldızlaştı.