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5'ledi

FK dün tarihi maçlarından birini oynadı. Lider ’ı 5 golle geçerek taraftarına bayram yaşattı

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Gaziantep 5'ledi
Süper Lig'in 20'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Kalyon Stadyumu'nda karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Maxim (2), Muhammet Demir, Diarra ve Kenan Özer kaydetti. KONUK takımın tek golü ise Hakan Arslan'dan geldi. Bu sonuçla ligde lider konumda olan Sivasspor şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Ev sahibi Gaziantep ise 27 puanla 9. sırada yükseldi. Gaziantep'in Bundesliga ekiplerinden Mainz'den transfer ettiği Romen futbolcu Maxim ilk resmi maçında 2 gol atıp 1 de asist yaparak yıldızlaştı.
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Gaziantep 5'ledi
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