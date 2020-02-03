Gaziantep 5'ledi

Süper Lig'in 20'inci haftasında Gaziantep FK
sahasında Demir Grup Sivasspor
ile karşılaştı. Karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Kalyon Stadyumu
'nda karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Maxim (2), Muhammet Demir, Diarra ve Kenan Özer kaydetti. KONUK takımın tek golü ise Hakan Arslan'dan geldi. Bu sonuçla ligde lider konumda olan Sivasspor
şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Ev sahibi Gaziantep ise 27 puanla 9. sırada yükseldi.
Gaziantep'in Bundesliga ekiplerinden Mainz'den transfer ettiği Romen futbolcu Maxim
ilk resmi maçında 2 gol atıp 1 de asist yaparak yıldızlaştı.