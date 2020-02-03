Güzel olmanın sırrı bakımdan geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

Sibel & Hatice Güzellik ve Estetik Salonu Türkmenbaşı bulvarında hizmete girdi. Güzellik salonun açılışına çok sayıda davetli katıldı. Hizmete açtıkları salonlarının kendilerine önem veren kadınların mutluluğa açılan kapı olacağını belirten Sibel Güçlü ve Hatice Kirişcioğlu, "Kadınlar güzellik ve kişisel bakımlarından asla vazgeçmeyecektir. Her kadın güzel olmak ister bunun da sırrı bakımlı olmaktan geçiyor. Bizlerde bu anlayışla bu sektöre adım attık ve güzellik merkezimizi kadınların hizmetine sunduk. İşinde uzman bir ekiple yola çıktık, ürünlerimiz tamamen sağlıklı ve kaliteli ayrıca salonumuzda tüm kuaför hizmetleri sunulmaktadır. Güzellik, estetik ve kozmetik sektörlerinde sağlıklı ve etkili hizmet vermek, sektörün ihtiyacı olan kaliteli ve iyi hizmeti sunmak için Adanalı kadınların hayatını daha keyifli yaşamalarına yardımcı olacağız" dediler.