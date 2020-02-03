Hırsızlar yakayı ele verdi

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Mersin'inErdemli ilçesinde jandarma ekipleri hırsızları affetmedi. Jandarmanın hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 3 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre ilçe jandarma komutanlığı ile Güzeloluk Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda çalıntı olan 1 televizyonun ikinci el eşya alım ve satımı yapan bir iş yerinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine televizyonu iş yerine satan 4 kişinin kimliğini belirleyen ekipler, şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şahıslardan 3'ü gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 1 spiral makinesi, 3 av tüfeği, 1 diz üstü bilgisayar, 1 tablet ve 120 kilogram ceviz ele geçirildi.