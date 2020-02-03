Lider Hatay evinde takıldı Güney temsilcisi, galibiyet parolasıyla çıktığı Giresunspor karşısında bir puana razı oldu Konuk ekipten Del Valle’nin golüne Mirkan cevap verdi. Her iki takım puanları paylaştı

Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Yonathan Del Valle'nin golü ile kendi sahasında mağlup duruma düşen lider Hatayspor Mirkan'ın attığı golle 1 puana razı oldu. Bu sezon sahasında ikinci beraberliği alan bordobeyazlılar puanını 41'e yükseltti.



İŞTE MAÇIN GOL DAKİKALARI:

49. dakikada Landel'in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1 73'te Popov'un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-1



GÜZEL GÖRÜNTÜLER

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, karşılaşma öncesinde Giresunspor teknik adamı Hakan Kutlu'ya başarı dileğinde bulundu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU TFF 1. Ligi'nin lideri Hatayspor, kendi sahasındaile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında'nin golü ile kendi sahasında mağlup duruma düşen lider'ın attığı golle 1 puana razı oldu.49. dakikada Landel'in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1 73'te Popov'un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-1Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, karşılaşma öncesinde Giresunspor teknik adamı Hakan Kutlu'ya başarı dileğinde bulundu.