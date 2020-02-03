Lider Hatay evinde takıldı

TFF 1. Ligi'nin lideri Hatayspor, kendi sahasında Giresunspor
ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Yonathan Del Valle
'nin golü ile kendi sahasında mağlup duruma düşen lider Hatayspor Mirkan
'ın attığı golle 1 puana razı oldu. Bu sezon sahasında ikinci beraberliği alan bordobeyazlılar puanını 41'e yükseltti.
İŞTE MAÇIN GOL DAKİKALARI:
49. dakikada Landel'in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1 73'te Popov'un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-1
GÜZEL GÖRÜNTÜLER
Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, karşılaşma öncesinde Giresunspor teknik adamı Hakan Kutlu'ya başarı dileğinde bulundu.