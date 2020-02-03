Mersin’de kar festivali

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de, bin 500 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nda ilk kez düzenlenen Toroslar Kar Festivali renkli anlara sahne oldu. Etkinlik, festival alanına sabahın erken saatlerinde itibaren çok sayıda kişinin gelmesiyle başladı. Kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve kardan adam yarışması gibi etkinliklerin düzenlediği festival, renkli anlara sahne oldu.Aralarında ilk kez karla tanışmanın heyecanını yaşayanların da yer aldığı katılımcılar, alandaki çeşitleri organizasyonlarda eğlendi. Bölgede etkili olan rüzgara rağmen vatandaşların metrelerce kayarak keyifli vakit geçirdiği etkinlikte, aileler çocuklarıyla "kar topu savaşı" yaptı. Yöresel ürünlerin satışının da yapılabileceği stantların da kurulduğu yaylada bazı aileler piknik yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bölgemiz kayak turizmi ve tesis kurmak için uygun. Bu yönde önümüzdeki zamanlarda önemli adımlar atacağız" dedi. Festivale gelen vatandaşlardan Emine Meral (54) olumsuz hava koşullarına rağmen festivale katıldıklarını belirtti. Selma Gedik (22), "Gerçekten çok güzel ve başarılı bir etkinlik oldu. Biz da gayet güzel eğlendik" dedi.