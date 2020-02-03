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’nin yer sıkıntısı yakın zamanda çözülecek

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
MGC’nin yer sıkıntısı yakın zamanda çözülecek
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yerel basının, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, gazetecilerin sorunlarının çözümü noktasında üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Gültak, gazetecilerin mekan sıkıntısını da yakın zaman içinde çözeceklerini söyledi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a iadei ziyarette bulundu. Başkan Kaya Tepe, "MGC, yeni dönemde sorunlarını aşma anlamında ciddi çalışmalar yapıyor. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çatı sorunumuzdu. Kurumsallaşmanın ana teması, kalıcı bir yeriniz olmasından geçiyor. Bu anlamda başkanımız bizlere destek veriyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.
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MGC’nin yer sıkıntısı yakın zamanda çözülecek
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