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Narenciye bahçesine polis denetimi

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Narenciye bahçesine polis denetimi
Adana'da polis ekiplerince, narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile devriye ekiplerince, son zamanlarda artan narenciye hırsızlığına karşı ilçedeki Yalmanlı, Dervişler, Koyuncu ve Salmanbeyli mahallelerindeki bahçelerde denetim yapıldı. Polis helikopteri ve drone kullanılan uygulamada ekipler, narenciye bahçelerinde arama yaptı. Ekipler, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
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Narenciye bahçesine polis denetimi
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