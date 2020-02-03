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Otostop çekip GASP ETTİLER

Adana’da otoyolda otostop çekerek durdurdukları sürücülerle fuhuş yapma bahanesiyle anlaşıp ilişkiye girmeden parayı alıp dolandırdığı iddia edilen 2 kadın ile onlara yardım eden 2 kişi yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Otostop çekip GASP ETTİLER
Adana'da otoyolda otostop çekerek durdurdukları araçların sürücüleriyle para karşılığında fuhuş yapmak için anlaşan ve parayı aldıktan sonra ilişkiye girmeden kaçtığı ileri sürülen 2 kadın ile onlara yardım eden 1'i çocuk 2 kişi yakalandı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 24 yaşındaki C.H., arkadaşı Y.S.'yi memleketi Hatay'a götürmek üzere Adana'ya geldi. Otoyolda 2 kadının el kaldırarak yardım istediğini gören C.H., otomobili durdurdu. S.T. (28) ve D.G. (20) duran araç içindeki iki arkadaşa para karşılığında ilişkiye girebileceklerini söyledi. 50 liraya anlaşan kadınlar fuhuş yapmadan önce sigara içmek istedi. C.H., kadınlara otomobilin göğsünde bulunan sigaradan ikram etmek için pakete uzandı. S.T., o sırada el çabukluğuyla C.H.'nin montunun cebinde bulunan 3 bin 315 lirayı aldı. Arkadaşının parasının alındığını gören Y.S., bağırınca kadınlar bir anda kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşanırken kadınlar çığlık attı ve arkadaşlarından yardım istedi. Elinde kırık cam bulunan E.Ö. (26) ve kendini güvenlik görevlisi olarak tanıtan 17 yaşındaki M.Ş.D., dolandırılan iki kişinin üzerine yürüdü. M.Ş.D.'nin belinden silah çıkarıyor gibi davranmasından korkan 2 arkadaş kadınların peşinden koşmayı bırakıp polisi aradı.

TEŞHİS EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.H. ile Y.S.'nin ifadesini aldıktan sonra bölgede bulunan kameralardan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Zanlıların Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesinde oturduklarını tespit eden polis yaptığı baskında 560 lira para ele geçirirken 1'i çocuk 2'si kadın 4 zanlıyı gözaltına aldı. 2 arkadaş emniyette kendilerini gasp eden şüphelileri tek tek teşhis etti. Sorguları tamamlanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Otostop çekip GASP ETTİLER
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