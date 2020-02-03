Periler dikkatleri üzerine çekti

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Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, oynadığı son 8 maçta aldığı 6 galibiyetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lige iyi bir başlangıç yapmayan ancak ardından oynadığı maçlarda üs üste galibiyetler alan Adanalı periler haftayı 5. sırada kapatarak FİBA Avrupa Kupası iddiasını sürdürdü. Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, kötü başlangıç yapan takımının son haftalarda yüksek performans göstererek yenilmezi zor bir ekip yarattıklarını söyledi. Son 8 maçta 6 galibiyet alan oyuncularını ve teknik ekibini kutladığını belirten Işıkay, Adana halkına Avrupa kupalarına katılarak bir hediye vermek istediklerini ifade etti.