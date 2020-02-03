Sarıkeçili Yörükleri’nden alkışlanacak hareket

Toros Dağları'nda, Anadolu'nun bin yıllık konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi Sarıkeçili Yörükleri, "en değerli varlıkları" olarak gördükleri ve geçim kaynakları keçilerinden 100 tanesini Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışladı. Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye verilen desteklere Sarıkeçili Yörükleri de katıldı. Yörükler, Sarıkeçililer Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran'a, depremzedeler için yardım yapmak istediklerini iletti. Savran ve bazı gönüllü Yörükler, ulaşım desteğiyle Toroslar'daki göçerlerin çadırlarını ziyaret etti. Depremzedeler için yapılacak yardıma duyarsız kalmayan Yörükler, geçim kaynakları sürülerinden keçi bağışında bulundu. Yörüklerin bağışıyla toplanan yaklaşık 100 keçi, araçlara yüklenerek Gülnar ilçesindeki Büyükşehir Mezbahanesine götürüldü. Burada kesilecek keçilerin etleri, paketlenerek belediyeye ait araçlarla deprem bölgesine ulaştırılacak. Savran, deprem nedeniyle Yörüklerin oldukça üzgün olduğunu söyledi. Depremzedelerin acılarını paylaşmak için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Savran, Orada yaşanan acı burada da hissedildi. Çünkü biz her zaman çadırdayız. Deprem bölgesindeki insanlarımızı anlıyoruz. Yaramız çok derin, acımız çok büyük. Göçerlerimiz, kadınımız, erkeğimiz, çocuğumuz, 'bu kaynayan kazanda bizim de katkımız olsun' dedi. Her Yörük birer, ikişer keçisiyle bu kampanyaya destek oldu. Yardımlarımızı 'geçmiş olsun' temennisiyle götüreceğiz" diye konuştu.

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