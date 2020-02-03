Tütüneker: İyi futbol oynamadık!

TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı maçta Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup eden Adana Demirspor
'da keyifler yerinde... Teknik direktör Uğur Tütüneker,
Keçiörengücü karşısında ilk yarı tutuk oynadıklarını belirterek, "Pek pozisyon yoktu. İkinci yarı daha ofansif birkaç pozisyonumuz vardı. Sahaya da çok adapte olduğumuzu söyleyemem. Çok da iyi oynadığımızı söyleyemem"
dedi. Tütüneker geçen haftaya göre bu maçta gol pozisyonlarını değerlendirdiklerini ifade ederek, "Üç gol bulduk, 3-1 galip geldik. Bundan dolayı mutluyuz. 31 puana ulaştık. Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz tabii ki. Her maçın bir zorluğu var. Keçiörengücü'de burada önemli takımlardan bir tanesi. Kolay bir maç değildi bizim için. 3-1 skorla galip geldiğimiz için mutluyuz"
ifadelerini kullandı.