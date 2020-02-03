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Tütüneker: İyi futbol oynamadık!

Demirspor Teknik Direktörü, 3- 1 yendikleri Keçiörengücü karşısında ilk yarıda tutuk oynadıklarını belirterek, “İkinci yarı sadece daha ofansif birkaç girişimimiz oldu” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Tütüneker: İyi futbol oynamadık!
TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı maçta Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup eden Adana Demirspor'da keyifler yerinde... Teknik direktör Uğur Tütüneker, Keçiörengücü karşısında ilk yarı tutuk oynadıklarını belirterek, "Pek pozisyon yoktu. İkinci yarı daha ofansif birkaç pozisyonumuz vardı. Sahaya da çok adapte olduğumuzu söyleyemem. Çok da iyi oynadığımızı söyleyemem" dedi. Tütüneker geçen haftaya göre bu maçta gol pozisyonlarını değerlendirdiklerini ifade ederek, "Üç gol bulduk, 3-1 galip geldik. Bundan dolayı mutluyuz. 31 puana ulaştık. Yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz tabii ki. Her maçın bir zorluğu var. Keçiörengücü'de burada önemli takımlardan bir tanesi. Kolay bir maç değildi bizim için. 3-1 skorla galip geldiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Tütüneker: İyi futbol oynamadık!
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