Yaptığı udu önce kendi çalıyor sonra satıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teyaşayan 69 yaşındaki emekli müzik öğretmeni Ünal Şenpekmezci, evinde kurduğu küçük atölyede yarım asırdır yaptığı udları uzun süre test ettikten sonra satıyor. Önemli musiki ustalarından ders alan babasından etkilenerek müziğe ilgi duyan Şenpekmezci, müzik öğretmeni olmaya karar verdi. Öğretmenliğe 22 yaşında başlayan Şenpekmezci, müziği gençlere öğretmeye çalıştı. Şenpekmezci, öğretmenliğe başladığı yıllarda bir ustanın yanında da ut yapımını öğrendi. Daha sonra merak ve gayretiyle kendini geliştiren Şenpekmezci, tecrübeli bir ut ustası oldu. Tarihi Bey Mahallesi'ndeki evinde kurduğu atölyede kendini işine adayan Şenpekmezci, yarım asırdır en ince ayrıntıya dikkat ederek özel ut üretiyor. Musikiye de tutkusu olan ve pek çok makamı bilen Şenpekmezci, yaptığı utları çalarak uzun süre test ettikten sonra müşterilerine teslim ediyor. Şenpekmezci, özel siparişle yaptığı utları Türkiye'nin yanı sıra çeşitli Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki müzikseverlere de gönderdiğini aktardı. Şenpekmezci, ut yapımcılığının kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olduğunu sözlerine ekledi.