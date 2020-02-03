Yerli muz zirve yaptı

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Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya ve Hatay'da, son 15 yılda muz üretimi, 50 bin tondan yaklaşık 550 bin tona çıktı .Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin, muz ihtiyacının yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini söyledi. Türkiye'nin yerli muz cenneti olan Anamur ve Bozyazı ilçesinde üretim oranı her geçen gün artıyor. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'nin artık muz ithal etmesine gerek olmadığını söyledi. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 13'ünü karşılarken, bugün yüzde 80-85'ini karşılar hale geldiğini anlatan Gümüş, "Artık ithal muza gerek yok, kalitemiz ve üretimimizle Türkiye'nin muz üretimini karşılayabiliriz" dedi. Muzun bölgenin en önemli ürünlerden birisi olduğuna dikkat çeken Gümüş, "90'lı yıllardan sonra bakanlığımızın çalışmasıyla, vergi oranı yüzde 145,8'e çıkarıldı. Bunun üzerine de üreticiler, yoğun bir çalışma yaptı. Şu anda Türkiye tüketiminin yüzde 80-85'ini üretir hale geldik. Türkiye'nin muz ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyoruz" diye konuştu. Muz üretimiyle ilgili havza çalışması yapıldığını da hatırlatan Gümüş, "Bakanlığımızın havza çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Olumlu ve mükemmel bir çalışma. Muzun bir an evvel havza çalışmasına alınarak nerde, nasıl üretim yapılacağı ile ilgili, hangi üreticiye, hangi bölgeye destek verileceği ile ilgili yeni bir çalışma yapılmasını istiyoruz" dedi.