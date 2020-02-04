Anamur turizmi masaya yatırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Turizm mevsiminin açılmasına 2 ay kala yeni açılacak iskele konusu,Akdeniz bağlantıları, gümrük kapısı açılışı alınacak tedbirler, restarasyonlar, tanıtım, eksikliklerinin giderilmesi, istişare ve koordinosyan konulara çeşitli gündem maddeleri çerçevesinde masaya yatırıldı. Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı. Hidayet Kılınç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Ferudun Torunoğlu, Anamur Meslek yüksek okulu müdürü Gürkan Temiz, Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Zümrüt Cömertler, Anamur Havacılık ve Ekstrem Spor Kulübü Derneği Başkanı. Halil Ünlüselek ve ilçede bulunan turizm kuruluşları temsilcileri ve işletmecileri i bir araya gelerek Anamur'un turistik değerlerinin geliştirilmesi ve turizm sektörüne yönelik kurumlar arası iş birliği yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundular.