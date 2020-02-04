Anavarza Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Anadolu'nun en önemli yerleşim yerlerinden Anavarza Antik Kenti'nde, Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirilen "Zafer Takı" olarak adlandırılan kapıda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Adana'nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan antik kentte yer alan ve en büyük anıtsal şehir kapıları arasında yer alan "Zafer Takı", restorasyonuyla eski ihtişamına kavuştu. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kazı Bilimsel Danışmanı Fatih Gülşen, kapıda restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adana Müzesi, Adana Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi desteğiyle 2018 yılında başladığını belirtti. Restorasyon öncesi üç kemerli kapının ilk etapta zemin etüdünün yapıldığını ifade eden Gülşen, bu kapsamda zemin güçlendirme çalışmasının gerçekleştirildiğini kaydetti. Gülşen, zemin sağlamlaştırmanın ardından birçok bölümü tahrip olmuş, yıkılma tehlikesi bulunan 28 metre uzunlukta, 5,40 metre genişlikte ve 14 metre yükseklikteki anıtsal ölçüleriyle dikkat çeken kapıda restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirtti.Gülşen, antik kente yakışır güzel bir görünüme kavuşan "Zafer Takı"nı görmek için çok sayıda kişinin bölgeye geldiğini kaydetti. "Zafer Takı"nın ardından ardından sütunlu caddenin de kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirten Gülşen, kapı ile sütunlu caddenin 200 metrelik bölümünün ilk etapta ayağa kaldırılması için çalışmalara başlanacağını söyledi. UNESCO geçici mirasında bulunan Anavarza Antik Kenti'nin kalıcı listeye alınması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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