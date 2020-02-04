Asırlık tarım aletlerini iş yerinde sergiliyor

BUGÜN NELER OLDU

Kozan ilçene bağlı Bucak Mahallesi'nde asırlık tarımsal alet ve ev gereçleri Ali Kütük tarafından işletmesinde sergilenerek tarih turizmine kazandırılıyor. 1900'lü yıllardan kalma tarihi küpler, tırpanlar, buğday dövme aletleri ziyaretçi akınına uğruyor. Anavarza Kalesi ve birçok tarihi konağı ile tarih turizmini sevenlerin gözde ilçesi olmaya aday olan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde bölge sakinlerinden Ali Kütük tarih turizmini desteklemek için yüz yıl önce tarım aletleri ve evlerde kullanılan eski ütü, hesap makinesi, tırpan, küp ve sulukları görücüye çıkardı. Bucak Mahallesi'nde yöresel bir işletme ile bölgeye tarihi ürünleri kazandıran Ali Kütük bölge halkının ve yerli tarih sever turistlerin dikkatini çekiyor.