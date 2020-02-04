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Bilgi ile donatılarak hayata atıldılar

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Bilgi ile donatılarak hayata atıldılar
YAKIN Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi bölümlerinden 2019- 2020 Güz Döneminde mezun olan öğrenciler, coşku içerisinde geçekleştirilen mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğretim görevlisi İlias Abdoulline tarafından sunulan keman dinletisi ile devam etti. Törende, Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile mezunlar adına Hasan Yılmaz birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Özkul, "Yakın Doğu Üniversitesi eğitim, bilim, sanat ve teknoloji ile Kıbrıs Türk toplumunun dışa açılan kapısı" dedi.
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Bilgi ile donatılarak hayata atıldılar
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