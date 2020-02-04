Ceren’in adı müzik atölyesinde yaşayacak

5 Aralık 2019'da evine giderken cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülen balerin Ceren Özdemir'in anısına Adana'da Çukurova Belediyesi tarafından Bülent Ecevit Sanat Parkı'na yaptırılan Ceren Özdemir Müzik Atölyesi açıldı. Atölyenin açılışına katılan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, "Cerenin hedefleri vardı, kendi kalemiyle aldığı notlarda, piyanoyu öğrenmek, İngilizcesini geliştirmek, Erasmus ve yüksek lisans yapmak, tek başına yaşamayı öğrenmek gibi planları vardı. Ama bir cani yavrumun hayallerini çaldı" dedi. Merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşen açılıştan önce Çukurova Öğretmenler Korosu şarkı söyledi. Koronun Ceren isminde bir şarkıyı seslendirmesi baba Özdemir ve alandaki herkesi duygulandırırken şarkıyı söyleyen bir soliste gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra bale gösterisi yapıldı. Gösteri sonunda balerinler Ceren Özdemir'in fotoğrafı önüne karanfil bıraktı. Kızının adının verildiği müzik atölyesi için emeği geçen herkese teşekkür eden baba Yılmaz Özdemir, "Kızımın hayallerini çaldılar. Yavrumun mezar taşına 'Okumak istiyorum. Sınırların ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanların geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim. Bu öz sevginin ötesinde nihayet kim oldum meselesidir' yazdırdım. Ama kızımın sınırlarını zorladılar" demesi herkesi duygulandırdı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise, "Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Ben burada belediye başkanı olarak değil 3 kız çocuğu babası olarak konuşuyorum. Allah kimseye Ceren kızımızın ailesinin yaşadıklarını yaşatmasın. Bugün bu acıyı hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. 25 yıllık bir ceza avukatı olarak, ne kadar idam cezalarına karşı çıkmış bir hukuk adamı olsam da bu cinayetlerden sonra oturup düşünmeye başladım" diye konuştu.

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