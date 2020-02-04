Emniyet müdürüne şarkılı teşekkür

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Adana'da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde, kendisini ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı "Ömrümün son deminde" şarkısıyla karşıladı. Emniyet Müdürüyle bolca sohbet eden Perihan Gözde bu ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi. Emniyet Müdürü Aktaş, bir süre önce Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek yaşlıları ziyaret etti. Ziyaret sırasında polisleri çok seven 87 yaşındaki Perihan Gözde, Aktaş'ı huzurevindeki evine özel olarak davet edip şarkı söylemek istediğini söyledi. Davetini kabul eden Zafer Aktaş geçtiğimiz günlerde Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Gözde'yi ziyarete etti. Ziyaret sırasında Perihan Gözde, Aktaş'ı, "Ömrümün son deminde" şarkısıyla karşıladı. Yaşlı kadın tarafından şarkıyla karşılanan Aktaş, duygusal anlar yaşadı. Ziyaret nedeniyle çok mutlu olan Perihan Gözde, emniyet müdürüne teşekkür etti.