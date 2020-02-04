Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Emniyet müdürüne şarkılı teşekkür

Emniyet müdürüne şarkılı teşekkür

’da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde, kendisini ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı “Ömrümün son deminde” şarkısıyla karşıladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Emniyet müdürüne şarkılı teşekkür
Adana'da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde, kendisini ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı "Ömrümün son deminde" şarkısıyla karşıladı. Emniyet Müdürüyle bolca sohbet eden Perihan Gözde bu ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi. Emniyet Müdürü Aktaş, bir süre önce Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek yaşlıları ziyaret etti. Ziyaret sırasında polisleri çok seven 87 yaşındaki Perihan Gözde, Aktaş'ı huzurevindeki evine özel olarak davet edip şarkı söylemek istediğini söyledi. Davetini kabul eden Zafer Aktaş geçtiğimiz günlerde Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Gözde'yi ziyarete etti. Ziyaret sırasında Perihan Gözde, Aktaş'ı, "Ömrümün son deminde" şarkısıyla karşıladı. Yaşlı kadın tarafından şarkıyla karşılanan Aktaş, duygusal anlar yaşadı. Ziyaret nedeniyle çok mutlu olan Perihan Gözde, emniyet müdürüne teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet müdürüne şarkılı teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN