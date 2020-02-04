Gültak, kızının nikahını kıydı

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görev süresi içerisinde birçok çiftin nikahını kıyan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu kez de kızı Firdevs ile Fevzi Can'ın nikahını kıydı. Başkan Gültak ile Behiye Gültak çiftinin kızları Firdevs ile Gülay ve Ercan Hasancaoğlu'nun oğulları Fevzi Can hayatlarını birleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah merasimi, kentin siyaset, sanat, akademi, iş dünyası ve bürokratlarını bir araya getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Gültak ve Hasancaoğlu ailelerinin nikah merasimine gönderdiği mesajında, dünya evine giren çifti tebrik etti, sağlık, mutluluk ve her iki cihan saadeti diledi. Nikah törenine, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.