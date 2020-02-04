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İncirlik’te okul yolu asfaltlandı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
İncirlik’te okul yolu asfaltlandı
ADANA'DA 2019/2020 EğitimÖğretim yılının 2. döneminde öğrencilere başarılar dileyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Bayram Karalar İlköğretim Okulu'na giden yolların asfaltlandığı müjdesini verdi. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İzzet Altan Ay ve mahalle sakinleri Başkan Kocaispir'e teşekkür ettiler. İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'nin tarım alanlarının olduğu bölgeye sonradan kurulduğunu, bu nedenle okul ile mahalle arasında kopukluk olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Bu uzun zamandır devam eden bir sorundu. Çocuklarımız okullarına ulaşmakta zorluk çekiyorlardı. Göreve başladığımız ilk hafta sorunu yerinde gördük ve çözümü için girişimlerde bulunduk" dedi. Kocaispir, "Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla işbirliği halinde kısa sürede okula giden yolları çocuklarımızın daha rahat gidip gelecekleri hale getirdik. Çocuklarımız artık gönül rahatlığı ile okullarına gidip gelebilecekler. Çamurdan ve tozdan kurtuldular'' dedi.
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İncirlik’te okul yolu asfaltlandı
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