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Kar festivalinde eğlence doruğa çıktı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Kar festivalinde eğlence doruğa çıktı
MERSİN'DE, 1500 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nda ilk kez düzenlenen Toroslar Kar Festivali sona erdi. Kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve yamaç paraşütü gibi etkinliklerin düzenlendiği festivalde, aralarında ilk kez karla tanışmanın heyecanını yaşayanların da yer aldığı katılımcılar, alandaki çeşitleri organizasyonlarda doyasıya eğlendi. Festivalde kayak yapanlar tarafından açılan dev Türk bayrağı, Toros Dağları'ndan festival alanına getirildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kar Festivali'nin Mersin'e çok yakıştığını, güzel bir festival geçirdiklerini belirti. Vatandaşlar da bu tür etkinliklerin sürekli hale getirilmesini istedi, Mersin'de farklı bir gün geçirdiklerini ifade etti. Festival Eypio konseriyle sona erdi.
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Kar festivalinde eğlence doruğa çıktı
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