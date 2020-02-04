Melih ABİ: Yol oyuk oyuk olmuş sürücüler sıkıntı çekiyor

Seyhan'dan şikayet yağıyor.

Havaalanı ile Yeşiloba Sulama Birliği arasında yol hep böyle.

Bu yollar neden yapılmaz anlamak mümkün değil.

Araçlar zarar görüyor, insanlar araç kullanırken zorlanıyor.

Hepsi var yani!

Düzeltin yolları kardeşim.

İnsanların hayır duasını alırsınız.

Yoksa arkanızdan ağır aflar ediyorlar haberiniz olsun.

Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi fark etmez.

Bu yol hangi belediyeye aitse hemen düzeltsin.

Takipte olduğumu da unutmasınlar.

***

Sokaktaki büyük çukuru görün artık



MİTHATPAŞA Mahallesi 58158 nolu sokak.

Gördüğünüz gibi durum vahim.

Yol göçmüş.

Büyük bir oyuk oluşmuş.

Allahtan birileri briket ile tehlikeyi anlatmaya çalışmış.

Belediye nerede?

Belediye burada da yok!

Bu biriket olmasa araç çukura düşebilir.

Çocuklar sokakta oynuyor, eğilip bakarken onlar da o çukurun içine düşebilir.

Sonra bunun hesabını nasıl verirsiniz bilmem?

Yapın şuraları bir an önce.

Birilerinin canı yanmadan!