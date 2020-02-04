MTOSB’den deprem bölgesine 7 yardım TIR’ı gönderildi

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Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmalar tarafından, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 7 adet yardım TIR'ı gönderildi. Vali Ali İhsan Su'nun katılımı ile MTOSB'de bir araya gelen sanayiciler, sağladıkları temel ihtiyaç malzemelerini tırlara yükleyerek dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya illerine gönüllü olarak gönderdi. 7 TIR dolusu gıda, ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan depremzedelerin kullanımına uygun ürünleri MTOSB Başkanı Sabri Tekli önderliğinde özenle seçen sanayiciler ve firma yetkilileri tek yürek oldu.