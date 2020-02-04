Öğrenciler duvarları boyadı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencileri 405 Tipografi dersi kapsamında şablon baskı tekniği olan stencil uygulaması gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Koordinatörü ve İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Elemanı Uz. Savaş Güngör eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı ders kapsamında öğrenciler, Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'nde yer alan duvarlara stencil uygulaması yaptı. Şablon baskı tekniğini uygulamalı olarak yapabilecek beceriyi kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan etkinlikte baskı sanatlarının temel tekniklerini pekiştirdiler.