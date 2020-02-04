Şalvar güreşinde dünya şampiyonu Türkiye oldu

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umhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası
tamamlandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
işbirliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılırken, Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı. 42 ülkenin sporcuları, kendi bayraklarıyla seremoni yaptı. Türk sporcular, "Yanındayız Elazığ-Malatya, geçmiş olsun"
pankartıyla salona giriş yaptı. Eski milli güreşçi ve cazgır Mustafa Sarı, Vali Vahdetin Özkan
'a Türk bayrağı hediye etti. Vatandaşların ilgisinin yüksek olduğu şampiyonada, "Er meydanlarının sarı fırtınası"
olarak bilinen Kırk -pınar başpehlivanlarından İsmail Balaban
'ın rakibi Ömer Yavuz
ile +90 kiloda yaptığı final mücadelesi ilgiyle izlendi.
KIRAN kırana geçen müsabakalarda, 55 kiloda Ahmet Çınar, 60 kiloda Mıntul Laev (Rusya), 65 kiloda Rahman Rahimpoor (İran), 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Nuri Temur, 90 kiloda Akbar Sobranimimch (İran) ve +90 kiloda İsmail Balaban rakiplerini yenerek şampiyonu oldu. İsmail Balaban'ın madalya ve kemeri, Vali Özkan ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı tarafında takıldı.