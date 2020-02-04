Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şalvar güreşinde dünya şampiyonu Türkiye oldu

Şalvar güreşinde dünya şampiyonu Türkiye oldu

42 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı ’ta düzenlenen organizasyonda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Şalvar güreşinde dünya şampiyonu Türkiye oldu
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası tamamlandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılırken, Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı. 42 ülkenin sporcuları, kendi bayraklarıyla seremoni yaptı. Türk sporcular, "Yanındayız Elazığ-Malatya, geçmiş olsun" pankartıyla salona giriş yaptı. Eski milli güreşçi ve cazgır Mustafa Sarı, Vali Vahdetin Özkan'a Türk bayrağı hediye etti. Vatandaşların ilgisinin yüksek olduğu şampiyonada, "Er meydanlarının sarı fırtınası" olarak bilinen Kırk -pınar başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın rakibi Ömer Yavuz ile +90 kiloda yaptığı final mücadelesi ilgiyle izlendi.

KIRAN kırana geçen müsabakalarda, 55 kiloda Ahmet Çınar, 60 kiloda Mıntul Laev (Rusya), 65 kiloda Rahman Rahimpoor (İran), 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Nuri Temur, 90 kiloda Akbar Sobranimimch (İran) ve +90 kiloda İsmail Balaban rakiplerini yenerek şampiyonu oldu. İsmail Balaban'ın madalya ve kemeri, Vali Özkan ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı tarafında takıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şalvar güreşinde dünya şampiyonu Türkiye oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN