Şalvar güreşinde dünya şampiyonu Türkiye oldu

umhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenentamamlandı.işbirliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılırken, Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı. 42 ülkenin sporcuları, kendi bayraklarıyla seremoni yaptı. Türk sporcular,pankartıyla salona giriş yaptı. Eski milli güreşçi ve cazgır'a Türk bayrağı hediye etti. Vatandaşların ilgisinin yüksek olduğu şampiyonada,olarak bilinen Kırk -pınar başpehlivanlarından'ın rakibiile +90 kiloda yaptığı final mücadelesi ilgiyle izlendi.KIRAN kırana geçen müsabakalarda, 55 kiloda Ahmet Çınar, 60 kiloda Mıntul Laev (Rusya), 65 kiloda Rahman Rahimpoor (İran), 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Nuri Temur, 90 kiloda Akbar Sobranimimch (İran) ve +90 kiloda İsmail Balaban rakiplerini yenerek şampiyonu oldu. İsmail Balaban'ın madalya ve kemeri, Vali Özkan ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı tarafında takıldı.

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