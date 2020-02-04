Samandağ’da uygulama

BUGÜN NELER OLDU

Samandağ ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "şok" uygulamasında 600 kişi sorgulandı. Halkın huzuru için çalışmalarına aralıksız devam eden Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçe genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde uygulamada gerçekleştirildi. Ekipler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alarak şüpheli araçları durdurup sorgulama yaptı. Denetimlerde 400 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken 200 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken Komiser Yardımcısı Yusuf Zeytun, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 uygulamamıza hız kesmeden devam ediyoruz, özellikle ana arterler ve vatandaşların yoğun bir şekilde geçtiği noktalara belirleyip vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaya devam ediyoruz" dedi.