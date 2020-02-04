Savaşarak kazandı

üper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği lider'u 5-1 yenen'nin teknik direktörü, taktiksel olarak güzel bir maç çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.Yönetimin kendisine inandığını ifade eden Sumudica,diye konuştu. "Taraftarlarımızın ortaya koyduğumuz futbolu çok sevdiğini gördüm" diye konuşan Sumudica,dedi.yaşanan olaylarla ilgili konuşan Rumen teknik adam, "Maçta Sivassporlu oyuncu benimle diyaloğa girdi. Ben de cevabını verdim ve üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmemiştim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdi. Çok tecrübeli bir hocaları var. Kendisine saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.KULÜP Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Sivasspor karşısında çok iyi bir futbol ortaya koyduk. Maçın başından sonuna kadar oyundaki üstünlük bizde oldu. Takımımız, lider Sivasspor karşısında 5-1 gibi çok farklı bir galibiyet elde ederken, taraftarımıza da keyifli bir maç izlemenin mutluluğunu yaşattı. Bu galibiyette başarısı olan futbolcularımızı, teknik heyeti ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyet ağrılarımı dindirdi" dedi.

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