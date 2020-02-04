Savaşarak kazandı

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üper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor
'u 5-1 yenen Gaziantep FK
'nin teknik direktörü Marius Sumudica
, taktiksel olarak güzel bir maç çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Sumudica, lig liderini taraftarlarının desteğiyle yenebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Yönetimin kendisine inandığını ifade eden Sumudica, "Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum. Küçük bir ameliyat geçirdi. Ayrıca eski başkanımız Adil Konukoğlu'na da armağan ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalecimiz harika maç çıkardı. Tam anlamıyla savaşarak kazandılar"
diye konuştu. "Taraftarlarımızın ortaya koyduğumuz futbolu çok sevdiğini gördüm" diye konuşan Sumudica, "Takımımızın arkasında itici bir güç oldular. Bu galibiyeti hak ettik. İlk sıradaki takıma karşı kazandık. 3-4 galibiyet daha alırsak, buraya geldiğimde verdiğim sözü tutmuş olurum. Karşı takım ailem bile olsa hiç düşünmeden sonuna kadar mücadele ederim"
dedi.
ÇALIMBAY'A SAYGI DUYUYORUM
SAHADA
yaşanan olaylarla ilgili konuşan Rumen teknik adam, "Maçta Sivassporlu oyuncu benimle diyaloğa girdi. Ben de cevabını verdim ve üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmemiştim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdi. Çok tecrübeli bir hocaları var. Kendisine saygı duyuyorum" şeklinde konuştu.
AĞRILARIM DİNDİ
KULÜP Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Sivasspor karşısında çok iyi bir futbol ortaya koyduk. Maçın başından sonuna kadar oyundaki üstünlük bizde oldu. Takımımız, lider Sivasspor karşısında 5-1 gibi çok farklı bir galibiyet elde ederken, taraftarımıza da keyifli bir maç izlemenin mutluluğunu yaşattı. Bu galibiyette başarısı olan futbolcularımızı, teknik heyeti ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyet ağrılarımı dindirdi" dedi.