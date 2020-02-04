Toysal: Ciddi bir avantajı kaçırdık

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği'la 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü, önemli bir avantajı kullanamadıklarını belirtti.l, çok zor bir müsabaka oynadıklarını ve her iki yarıda da dengeli bir futbol ortaya koyduklarını aktardı. Giresunspor'un organize bir takım olduğunu vurgulayan Toysal,diye konuştu.