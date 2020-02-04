Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Toysal: Ciddi bir avantajı kaçırdık

Toysal: Ciddi bir avantajı kaçırdık

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Toysal: Ciddi bir avantajı kaçırdık
TFF 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, önemli bir avantajı kullanamadıklarını belirtti. Bayram Toysal, çok zor bir müsabaka oynadıklarını ve her iki yarıda da dengeli bir futbol ortaya koyduklarını aktardı. Giresunspor'un organize bir takım olduğunu vurgulayan Toysal, "Bundan sonraki maçlar için çıkaracağımız çok ders var. İkinci yarının henüz başı. Alınan 1 puan var. Çok ciddi avantajı kaçırdık. Bu tarz avantajların gelecek haftalarda yine olacağını düşünerek, önümüze bakıyoruz. Alınan bir puan önemli. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz de inancımız da var" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toysal: Ciddi bir avantajı kaçırdık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN