Tütüneker’in karnesi iyi

BUGÜN NELER OLDU

1.Lig ekiplerindenun teknik direktörü, takımla birlikte çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Tütüneker'in maç başına puan ortalaması 1,44 oldu.. Mavi-lacivertli ekip, 4 Eylül'de takımın başına getirilen Tütüneker yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok galip geldi. Tütüneker'in teknik direktörlüğünde bu sezon 18. resmi karşılaşmasına çıkan, bunların 6'sını mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 7 kez üstünlük sağlayan mavilacivertli ekip, 5 maçta ise berabere kaldı.