Tütüneker’in karnesi iyi

1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'
un teknik direktörü Uğur Tütüneker
, takımla birlikte çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Tütüneker'in maç başına puan ortalaması 1,44 oldu. Ligin 20. haftasında Keçiörengücü'nü 3-1 yenen mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde bu sezon 7. galibiyetini aldı
. Mavi-lacivertli ekip, 4 Eylül'de takımın başına getirilen Tütüneker yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok galip geldi. Tütüneker'in teknik direktörlüğünde bu sezon 18. resmi karşılaşmasına çıkan Adana Demirspor
, bunların 6'sını mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 7 kez üstünlük sağlayan mavilacivertli ekip, 5 maçta ise berabere kaldı. 32 gol atan Demirspor, kalesinde ise 23 gol gördü.