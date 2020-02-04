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Tütüneker’in karnesi iyi

Cumartesi günü Adana derbisine çıkacak ’un hocası güven ortamını sağladı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Tütüneker’in karnesi iyi
1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, takımla birlikte çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Tütüneker'in maç başına puan ortalaması 1,44 oldu. Ligin 20. haftasında Keçiörengücü'nü 3-1 yenen mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde bu sezon 7. galibiyetini aldı. Mavi-lacivertli ekip, 4 Eylül'de takımın başına getirilen Tütüneker yönetiminde bu sezonki resmi maçlarda daha çok galip geldi. Tütüneker'in teknik direktörlüğünde bu sezon 18. resmi karşılaşmasına çıkan Adana Demirspor, bunların 6'sını mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 7 kez üstünlük sağlayan mavilacivertli ekip, 5 maçta ise berabere kaldı. 32 gol atan Demirspor, kalesinde ise 23 gol gördü.
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Tütüneker’in karnesi iyi
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