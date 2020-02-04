Zübeyde Nisa engel tanımıyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan, 4 çocuk sahibi bir ailenin en büyük çocuğu olan Zübeyde Nisa Karabacak (29) 2009 yılında üniversiteye başladıktan 2 ay sonra kanser olduğunu öğrendi. 2012 yılında tedavisi devam ederken kalp krizi geçiren ve açık kalp ameliyatı olan Zübeyde Nisa, 2016 yılında da geçirdiği trafik kazası sonucu sağ kolunu kaybetti ama yaşama azmi ve inadı O'nu hayata bağlamaya yetti Geçirdiği zorluklara rağmen ailesinin desteği, azmi ve kararlığı sayesinde ayakta kalmayı başaran ve şuan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Atatürk Anı Müzesi'nde çalışan 29 yaşındaki Zübeyde Karabacak, geçen hafta katıldığı ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında, yaşama olan bakış açısı, geçirdiği zorluklar ve onlara karşı verdiği mücadele ile dikkatleri üzerine çekti. Hacettepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan Karabacak, üniversite öğrencisiyken kansere yakalandı. Erken teşhis edilmediği için hastalık sürecinde büyük sıkıntılar çeken ve defalarca ameliyat olmak zorunda kalan Karabacak, bu süreçte kalp krizi geçirerek açık kalp ameliyatı olmak zorunda kaldı 2015'te kanseri yenip üniversiteyi de bitiren Zübeyde Nisa Karabacak, bir yıl sonra da ağır bir trafik kazası geçirdi. Karabacak, "Kazada sağ kolum çok büyük hasar aldı, doktorlar çok uğraşmalarına rağmen kurtaramadılar. Birkaç ay sonra biyonik bir kol takıldı. Hayatımda birçok şey etkilendi ama sadece psikolojik olarak beni tamamlama duygusu bile yeterli ama günlük işlerimde çok yardımcı oluyor bana. Beyin gücüyle çalışıyor zaten. İçindeki motorlar beyinden gelen sinyallerle hareket ediyor. Ama keşke dokunduğum nesneleri de hissedebilseydim. İlerde belki o da olur" dedi. Hastalıkla mücadele ederken Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili ile fuarda tanıştığını ve "Okulun bittiğinde Gaziantep'e gel, seninle çalışmak isteriz" denildiğini söyleyen Karabacak, "Tedavim bitince belediye gelip başvurdum. Bir süre Kültür ve Turizm Daire başkanlığında çalıştıktan sonra müzede görevlendirdiler. Burada çalışmaktan mutluyum; hem çalışma ortamımız çok iyi hem de müzede gelen insanlara yardımcı olmak, rehberlik yapmak keyif veriyor" dedi.Hastalık ve tedavi sürecinde inancını hep koruduğunu söyleyen Zübeyde Nisa, "Allah kaldıramayacağı yükü vermiyormuş insana. İnsanlar 'Ne kadar şanssız bir kızsın, tüm bunlar başına geliyor' diyorlar ama hep hiç öyle düşünmedim. Tam tersine 'ne kadar şanslıyım bunca şeyin üstesinden gelebildim. Ne kadar şanslıyım ki hep yanımda çok bilinçli bir ailem var' diyorum. Gerçekten çok bilinçlilerdi. Olaya hassasiyetleri, doğru yaklaşımları, beni doğru yönlendirmeleri, cesaretlendirmeleri beni çok etkiledi. Beni rahatsız eden, motivasyonumu bozan kişi ve yerlerden hep kaçtım ailem de hep yanımdaydı. Zaten bu hayattaki en büyük şansım annem, babam, kardeşlerim. Tabi inancın da etkisi oldu. Allah'a teslimiyeti yaşadığınız zaman size o direnme ve mücadele etme gücünü veriyor" dedi.

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