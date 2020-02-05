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Çocuk üniversitesinde eğlence zamanı geldi

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Çocuk üniversitesinde eğlence zamanı geldi
KIBRIS'IN ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde de yeni atölye çalışmalarıyla devam edecek. Çocukların öğrenerek dinlenecekleri aynı zamanda da eğlenecekleri Şubat tatili programı hazırlandı. Spor aktivitelerinden, laboratuar deneylerine, doğa ve gözlem etkinliklerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar çok çeşitli ve eğlenceli etkinlikleri içeren Şubat Tatili programı 10 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Çocukların eğlenceli deneyimler yoluyla öğrenme sürecinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Şubat Tatili programı 10-15 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Çocuk üniversitesinde eğlence zamanı geldi
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