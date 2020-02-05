Çukurova Bozlakları ÇÜTAM’da anlatıldı

Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müdürü Dr. Ali Dağıstan oldu. Dr. Dağıstan, "Çukurova Bozlakları" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. Bir yerin tarihi yapısını bilmeden o yerin sanatsal yapısının anlaşılamayacağını söyleyen Dr. Dağıstan, ilk olarak Çukurova'nın tarihsel ve kültürel birikimi ile sosyo ekonomik yapısından bahsetti. Sonrasında Çukurova Bozlaklarının tarihi hakkında bazı önemli bilgiler aktaran Dr. Dağistan, "Bozlak" teriminin öz Türkçe olduğunu, bozlağın Anadolu'ya Türkmenler tarafından getirildiğini söyledi. Bozlak teriminin bozulamak sözcüğü ile ilişkili olduğunu vurgulayan Dr. Dağıstan, "bozulamak" sözcüğünün acı acı feryat etmek olduğunu, acı acı feryat eder gibi söylenen uzun havalara da "bozulak" denildiğini belirtti. Tarihi süreç içinde bozulak sözcüğünün "bozlak" şekline geldiğinin de altını çizen Dr. Dağıstan bozlak geleneğinin Anadolu'da geleneksel kültüründen ödün vermeyen Türkmenler tarafından günümüze kadar sürdürüldüğünü söyledi. Dr. Dağıstan, Çukurova'nın önemli bir bozlak merkezi olduğunu ifade ederek Çukurova Türkmen bozlaklarının en az değişime uğramış bozlaklar olduğunu belirtti.

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