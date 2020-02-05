Derbi keyiftir

T
FF 1.Lig'in 21. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda derbide Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki hafta Engin İpekoğlu'nun yerine göreve gelen Eyüp Arın,
hafta sonu çok zor ve bir o kadar heyecanlı bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Arın, Adanaspor'un da Adana Demirspor'un da bu şehrin değerleri olduğunu söyledi.
DOSTLUK ÇERÇEVESİNDE GEÇMELI
ARIN, "Derbi için çalışmalarımıza başladık. Tabii ki derbinin atmosferi farklı oluyor. İki Adana takımı olan Adanaspor da Adana Demirspor da bu şehir için çok önemli. Seyir zevki yüksek bir maç olsun.
Türkiye'ye bu derbi maç ile bir mesaj verilsin istiyorum. Dostluk çerçevesinde herkesin keyif alacağı bir derbi olmasını arzuluyorum" ifadelerini kullandı.
KALEMİZ KAPALI
Adanaspor'un kaledeki 2 dev ismi Goran ve İrfan Can derbi öncesi iddialı konuştu. File bekçileri "Kalemiz rakiplere kapalı olacak. Adanaspor'un başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.