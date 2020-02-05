Derbi keyiftir

BUGÜN NELER OLDU

FF 1.Lig'in 21. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda derbide Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.hafta sonu çok zor ve bir o kadar heyecanlı bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Arın, Adanaspor'un da Adana Demirspor'un da bu şehrin değerleri olduğunu söyledi.ARIN, "Derbi için çalışmalarımıza başladık. Tabii ki derbinin atmosferi farklı oluyor. İki Adana takımı olan Adanaspor da Adana Demirspor da bu şehir için çok önemli.Türkiye'ye bu derbi maç ile bir mesaj verilsin istiyorum. Dostluk çerçevesinde herkesin keyif alacağı bir derbi olmasını arzuluyorum" ifadelerini kullandı.Adanaspor'un kaledeki 2 dev ismi Goran ve İrfan Can derbi öncesi iddialı konuştu. File bekçileri "Kalemiz rakiplere kapalı olacak. Adanaspor'un başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.