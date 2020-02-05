Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Derbi keyiftir

Derbi keyiftir

’un yeni teknik patronu Eyüp Arın, Adana Demirspor maçının heyecanlı ve çekişmeli geçeceğini belirterek, “Derbiler her zaman izleyene keyif verir. Bizde bunu yapacağız” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Derbi keyiftir
TFF 1.Lig'in 21. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda derbide Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki hafta Engin İpekoğlu'nun yerine göreve gelen Eyüp Arın, hafta sonu çok zor ve bir o kadar heyecanlı bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Arın, Adanaspor'un da Adana Demirspor'un da bu şehrin değerleri olduğunu söyledi.

DOSTLUK ÇERÇEVESİNDE GEÇMELI
ARIN, "Derbi için çalışmalarımıza başladık. Tabii ki derbinin atmosferi farklı oluyor. İki Adana takımı olan Adanaspor da Adana Demirspor da bu şehir için çok önemli. Seyir zevki yüksek bir maç olsun. Türkiye'ye bu derbi maç ile bir mesaj verilsin istiyorum. Dostluk çerçevesinde herkesin keyif alacağı bir derbi olmasını arzuluyorum" ifadelerini kullandı.

KALEMİZ KAPALI
Adanaspor'un kaledeki 2 dev ismi Goran ve İrfan Can derbi öncesi iddialı konuştu. File bekçileri "Kalemiz rakiplere kapalı olacak. Adanaspor'un başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbi keyiftir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN