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’te rakamları artış gösterdi

2020 yılına hızlı girdi. Geçen yıl 7.5 milyar dolarlık yapan Gaziantepli sanayiciler Ocak ayında 616 milyon dolarlık ürün ihraç etti

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Gaziantep’te ihracat rakamları artış gösterdi
Gaziantep'ten Ocak ayında yüzde 5,3 artışla 616 milyon 491 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in bu rakamlarla en yüksek Ocak ayı ihracatına ulaştığını ve iller bazında en fazla ihracat yapan 6. kent olduğunu belirtti. Ünverdi, 2019 yılında 7,5 milyar dolar seviyesinde ihracatla rekor kıran Gaziantep'in 2020 yılının ilk ayına da ihracatını artırarak başladığını belirtti. Ünverdi, "Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Gaziantep'ten 585 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmişti. Bu yıl 616 milyon 491 bin dolar ihracat ile en yüksek Ocak ayı ihracatına ulaştık. Bu başarının mimarı olan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyorum" dedi. Gaziantep'in Ocak ayında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en fazla artıran 5. il olduğunu kaydeden (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Ocak ayında Sakarya'nın ihracatını yüzde 25,9, İzmir'in yüzde 12,9, İstanbul'un yüzde 6,7, Bursa'nın yüzde 6,0, Gaziantep'in ise yüzde 5,3 oranında artırdığını söyledi.

Ülkeler bazında ise Gaziantep'ten en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Irak, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve İtalya olduğunu dile getiren Ünverdi, Ocak ayında Gaziantep'ten Venezuela'ya ihracatın yüzde 222,2, Cibuti'ye yüzde 90,1, Yemen'e yüzde 77,8, Somali'ye yüzde 57,4, Polonya'ya yüzde 49,6, ABD'ye ise yüzde 39,3 oranında arttığını aktardı.

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Gaziantep’te ihracat rakamları artış gösterdi
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